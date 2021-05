Acqua alta fuori stagione a Venezia, stasera atteso un metro sul livello della marea

VENEZIA - Maltempo in provincia e acqua alta fuori stagione a Venezia. Stasera alle 22.40 è previsto un metro sul livello medio della marea. A questa quota si allaga il 5 per cento del centro storico, ma da tenere d'occhio è piazza San Marco, dove l'altezza delll'acqua può raggiungere i 15 centimetri. In modo particolare il nartece della Basilica va sotto. Dimani sera sono previsti 90 centimetri. A essere particolarmente rilevante è la marea astronomica, che contribuisce per 87 centimetri, un record che già si era registrato un mese fa. Il Mose comunque non entrerà in funzione.