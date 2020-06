Picco di acqua alta fuori stagione: previsti 120 cm, suonate le sirene

VENEZIA - La città attende l'arrivo di un possibile picco di acqua alta fuori stagione, che verso le 22.30 di stasera, 4 giugno, potrebbe toccare - secondo le previsioni - un metro e 20 sul medio mare. In centro storico sono risuonate le sirene di allerta alla popolazione, e nell'isola di Pellestrina - una delle più colpite dalla mareggiata del 12 novembre scorso - è stata allertata la Protezione Civile.

Su Venezia piove insistentemente dal primo pomeriggio (come su tutto il Nordest) e il cielo è plumbeo.

Unico precedente

Solo una volta in passato in questa stagione, il 6 giugno 2002, ci fu una marea su questi livelli, 121 centimetri. Attualmente i mareografi in città stanno misurando un 85 centimetri, e si stanno già allagando i punti più bassi di piazza San Marco.

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA