Venezia, torna l'acqua alta in piazza San Marco e il Mose non si alza. Funzionano le protezioni della Basilica

VENEZIA - E' tornata l'acqua alta in piazza San Sarco a Venezia con circa 20 centimetri questa mattina, domenica 6 novembre. Il Centro maree del Comune ha fatte sapere che si prevede in mare una marea massima di 110 centimetri, con il picco alle 9.10. L'intensificazione della velocità del vento da nord in mare aperto, con velocità contenute ma doppie rispetto al previsto, ha favorito la circolazione fuori dalle bocche di porto. Quindi, mentre in mare aperto si sono registrati 105cm come da previsione, alle bocche di porto il livello si è fermato a 102cm. Pertanto il Mose non è stato alzato, essendo l'altezza inferiore ai 110 centimetri. Le sirene sono regolarente suonate alle 6.40. Le nuove protezioni della Basilica di San Marco hanno funzionato alla perfezione, lasciando l'interno senza acqua.