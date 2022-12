Acqua alta senza Mose: piazza San Marco allagata, ma le barriere salvano la basilica

VENEZIA - Una acqua alta per i turisti stamane, 10 dicembre, a Venezia, dove la marea ha sfiorato il metro d'altezza sul medio mare, allagando piazza San Marco e complessivamente non più del 5% del centro storico. Le previsioni erano di una massima di 105 centimetri; con queste quote il Mose non viene sollevato - per ragioni economiche e di ostacolo alla navigazione in laguna - e quindi il fenomeno torna ad essere soprattutto una attrazione per turisti, che hanno affollato le passerelle in legno posizionate nei punti più bassi dell'area marciana. La massima ha raggiunto i 98 centimetri al mareografo di Punta della Salute, un centimetro in più in mare, alla diga sud del Lido. Molti i visitatori di Venezia che hanno voluto provare l'ebbrezza di camminare con gli stivaloni davanti alla basilica. Com'è noto, da circa un mese anche San Marco resta in ogni caso all'asciutto, grazie alla schiera di paratie di vetro posizionate sul perimetro del monumento.