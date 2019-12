MOSE - LE ULTIME NOTIZIE

VENEZIA - Effetto e "precauzioni" contro l 'acqua alta . Scatta l'obbligo die gruppo di continuità, dovranno essere d'ora in poiin caso di risistemazioni dei piani terra nel centro storico di Venezia.La disposizione è contenuta in un emendamento al nuovoche la giunta Brugnaro ha presentato ieri alla Commissione Urbanistica del Consiglio, e che è diretta conseguenza dell' acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso . Nel testo, illustrato dall'assessore all'urbanistica, viene stabilito che l'impianto elettrico venga posto ad almeno 110 centimetri dal pavimento, misura necessaria per evitare corti circuiti in caso di 'invasione' dei piani terra. sono rese obbligatorie paratie adeguate e pompe elettriche a immersione. Viene poi prescritto un gruppo di continuità in grado di assicurare forza motrice alle pompe per almeno sei ore ed evitare così danni in caso di black-out. La norma - è stato specificato - non riguarda tutti i piani terra esistenti ma solo quelli di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e cambio d'uso.