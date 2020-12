​Venezia: punta della marea di 1.24 cm in mare. Il Mose tiene asciutta la città. Ma a Chioggia la Bora fa salire l'acqua a 1,31cm

VENEZIA - Ha toccato 1,24 centimetri in mare la punta di marea registratata stamani, con l'acqua a 69 centimetri a Venezia che è rimasta asciuta grazie al Mose. Nel pomeriggio le condizioni le meteorologiche sono date in miglioramento con un valore minimo di 5 cm previsto alle ore 17,55, mentre per domani ci dovrebbe essere un picco di marea di 1,05 alle 11,15. Nuovo evento previsto nella notte tra venerdì e sabato con marea molto sostenuta.

Acqua alta

I dati, hanno spiegato l'Ufficio previsioni maree del Comune, hanno indicato 1,24 alla piattaforma, 1.26 alle dighe del Lido, 1,28 all'isola di Malamocco e 1,31 alla diga Sud di Chioggia.



Chioggia

Il valore di Chioggia, è dovuto all'effetto portato dal vento di Bora e poco ha potuto il Mose.

