Venezia, prevista acqua alta nella serata di oggi, marea a 130 cm: si alzano le paratoie Mose

VENEZIA - Acqua alta nella serata di oggi a Venezia dove è prevista una marea massima di 130 cm. Per far fronte all'innalzamento del livello del mare saranno alzate le paratoie del Mose. Il Comune annuncia ora per le 20.45 un picco di 130 centimetri (5 in più di quanto previsto in precedenza). Si tratta di una marea molto sostenuta, codice arancione.

Mose, paratoie alzate

Le paratoie del Mose si alzeranno stasera a Venezia per difendere la città dall'acqua alta che alle 20.45 dovrebbe raggiungere un'altezza di 130 centimetri. Le operazioni di sollevamento inizieranno intorno alle 18 ma già ora le squadre di tecnici che si occuperanno dell'intervento sono in preallarme. Sulla base delle previsioni meteo dei prossimi giorni è molto probabile che il Mose si alzi anche domani e dopodomani.