COSA E' SUCCESSO NELLA NOTTE: LA MAREA E' ARRIVATA A UN METRO

È a un metro sul medio mare la marea a Venezia alle tre di questa notte, un dato leggermente inferiore alle attese ma che non cambia la previsione di un preoccupante picco da 160 centimetri per le 12.30 di oggi. Lo riferisce il Centro maree del Comune. La marea continuerà perciò ad aumentare, moderatamente fino alle 5-6 del mattino, poi più rapidamente fino alle 12.30 per poi defluire progressivamente. Lo scirocco dovrebbe calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30. Sempre che le condizioni di vento non riservino sorprese.



GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’attività dei vigili del fuoco per l’emergenza acqua alta a Venezia. Alle 8, di questa mattina, già eseguiti oltre 730 interventi dall’inizio dell’emergenza dal 12 novembre. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco odierno è stato rinforzato su tutto il territorio provinciale per eventuali criticità, che si potrebbero presentarsi per le avverse condizioni meteorologiche e per il picco di acqua alta previsto in tarda mattina.

VENEZIA - Una giornata che è iniziata guardando prima il cielo, poi il livello dell'acqua in laguna . Dopo l'incubo vissuto nei giorni scorsi, i veneziani non hanno ancora il diritto di tirare un sospiro di sollievo: le previsioni meteo per quest'oggi sono sconfortanti, una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo da ieri sera sul Nordest, e a Venezia è prevista una nuova acqua alta,. Tradotto? Acqua fino alla coscia in piazza San Marco e quasi tutta la città allagata.Per la prima volta nella storia dal 1872 si presentano due eventi mareali superiori a 150 cm nello stesso anno, e per di più nella stessa settimana; prima volta nella storia dal 1872 che si presentano tre eventi mareali superiori a 140 cm nello stesso anno, e per di più nella stessa settimana. Seconda volta nella storia, assieme al 29 ottobre 2018, che si presentano due eventi mareali superiori a 140cm nell'arco di 24 ore. E fra qualche ora arriverà anche il terzo primato assoluto, visto che è prevista una nuova onda di marea di 160 centimetri alle 12.30. Il che significa acqua fino alla coscia in piazza San Marco e l'allagamento di quasi tutta la città.