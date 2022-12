NOVENTA - Un'altra prestigiosa commessa per la Simeon srl. All'azienda di Noventa, con sedi anche in Friuli, a Parigi, New York e di recente nel Principato di Monaco, che si occupa di strutture e facciate di importanti edifici, è stata assegnata la realizzazione dell'involucro dell'importante palazzo in Lussemburgo che ospiterà il quartier generale di Arcelor Mittal, la multinazionale dell'acciaio che fa capo all'imprenditore indiano Lakshmi Mittal.



I PARTICOLARI

L'opera, progettata dallo studio Wilmotte&Associés, consiste in un edificio compatto, completamente vetrato, con un grande atrio interno, molto complesso dal punto di vista tecnico, il cui completamento è previsto entro la metà del 2025. Con Simeon lavoreranno altre rilevanti società quali la francese Tralux per le opere strutturali, Fincantieri per quelle in acciaio e la tedesca Roschmann per una parte delle facciate. Grande soddisfazione è stata espressa dall'azienda per l'importante acquisizione che accresce in modo consistente il quadro delle proprie referenze e aumenta in particolare un portafoglio ordini considerevole. Gli obiettivi fissati da Simeon sono in progressiva crescita, proiettati verso un futuro eccellente, tanto che quelli fissati per il 2023, in aumento rispetto al 2022, sono già stati raggiunti e, grazie anche alla commessa Arcelor Mittal, in buona parte coperti per il 2024, mentre per gli interventi del 2025 sono già in corso le trattative. Dal 2021, con un valore di 60 milioni di euro, il fatturato di Simeon è passato nel 2022 a 80 milioni. Quello già acquisito per il 2023 è dato in 90 milioni e l'obiettivo relativo al 2024 è di 100 milioni. Quest'anno ci sono state per Simeon importanti acquisizioni, principalmente sul mercato estero, oltre che su quello italiano, per grossi clienti con opere firmate da archistar, anche in seguito ad una nuova linea di prodotto che ha permesso all'azienda di entrare nel settore del lusso attraverso rapporti con le più importanti griffe mondiali, e dei rivestimenti green ed ecocompatibili, come nel progetto Arboretum che si sta completando nella periferia di Parigi.



I PROGETTI

O ancora l'intervento per il famoso progetto Mareterra nel Principato di Monaco, che prevede la realizzazione di una serie di edifici extralusso poggianti su una piattaforma che ha rubato spazio al mare. Nel prossimo biennio, Simeon punta in particolare all'espansione sul mercato americano attraverso la propria sede di New York.