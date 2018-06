Va a gettare l'immondizia: 18enne preso da un raputs lo accoltella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' - Ha accoltellato unsenza alcun motivo, sorprendendolo mentre stava andando a gettare l'immondizia. I carabinieri di San Donà hanno denunciato per lesioni personali aggravate un, incensurato e residente a San Donà.Domenica, intorno alle 19.40, il giovane aveva aggredito in via Bortolazzi un 71enne del posto. L'uomo aveva dichiarato di essere stato ferito dal ragazzo senza alcuna ragione. Portato in ospedale, aveva avuto 7 giorni di prognosi., i carabinieri sono riusciti a risalire a lui. Il ragazzo, che vive con i genitori, ha parlato di un raptus improvviso a cui non è stato in grado di dare una spiegazione.