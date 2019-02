Minaccia e accoltella un anziano davanti ai passanti: giovane arrestato in pieno centro

I particolari sul Gazzettino del 5 febbraio

MESTRE L’ha minacciato con un coltello, costretto a rimanere in ginocchio, e minacciato davanti a tutti. Un giovane, alle 14, ha seminato il panico in piazzale Donatori di Sangue a Mestre, prendendosela con un anziano con cui, pochi minuti prima, stava bevendo insieme al bar. L’uomo ha ferito alla testa la vittima con un coltello lungo una trentina di centimetri, sotto lo sguardo attonito dei presenti. Polizia e carabinieri sono piombati sul posto, e hanno fermato l’aggressore. La scena è stata immortalata dai presenti con foto e filmati. Portato in caserma dei carabinieri a Mestre per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.