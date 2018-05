Risse e accoltellamenti: il questore chiude il Bingo per 15 giorni

MESTRE - Il Questore di Venezia Danilo Gagliardi ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività per 15 giorni nei confronti della sala bingo di Mestre, teatro sabato scorso di una rissa con triplice accoltellamento. La misura, notificata stamani ai gestori del locale, è stata decisa per le situazioni di violenza e per le frequentazioni. La dinamica dell'episodio è ancora al vaglio della Polizia. Una delle persone coinvolte nella rissa è stata fermata nei giorni scorsi dalle Volanti e portata in carcere, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare pendente per un'altra vicenda.

