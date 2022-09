Accoltella l'amante davanti al supermercato: arrestato dalla polizia

FAVARO VENETO - Una donna è stata accoltellata ieri pomeriggio verso le 14 davanti al supermercato Maxì di Favaro Veneto. Dalle prime informazioni, sarebbe l'amante. L'allarme è stato dato dai passanti e l'uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La donna è stata ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Entrambi sono italiani. Dopo una lite violente sul piazzale, l'uomo ha estratto il coltello, ferendola.

+++ Notizia in aggiornamento +++