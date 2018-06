Incidente alle Acciaierie Venete morto uno degli operai ustionati

+++ IN AGGIORNAMENTO ++

PADOVA - Non ce l'ha fatta: ieri sera poco prima di mezzanotte è morto, il più grave di 4 operai rimasti feriti nell'incidente alledi Padova. Di origine moldava aveva 40 anni.L'incidente domenica 13 maggio: quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due in modo gravissimo. Il magistrato titolare dell'inchiesta ha ricevuto gli ispettori delloEuganea che si sono occupati della prima ricostruzione dell'incidente. Sono stati 7 gli indagati per i quali scatterà ora l'accusa diLa vittima, 40enne, in Italia da tempo, era sposato e aveva una figlia di 13 anni: da anni era dipendente delle Acciaierie. Insieme a lui, quel 13 maggio sono rimasti coinvolti altri 3 colleghi:, romeno di 43 anni, ancora in condizioni critiche. Feriti, in modo più lieve, anche due dipendenti di una ditta in appalto:, 35enne di Dolo, tornato a casa già all’indomani dell’incidente, e, ricoverato a Verona con alcune ustioni e una gamba fratturata.