Abusi sulle alunne alle medie: prof. di musica sotto accusa

TREVISO - Nuovo scandalo nella scuola trevigiana.dopo l'istituto superiore, unadopo gli sms scabrosi, dei. Questi i reati sui cui indaga laaperta nei confronti di un i, da decenni docente in una scuola media di Treviso. Contro di lui la parola di tre studentesse di tre classi diverse che, all'epoca minorenni, riferiscono non di semplici approcci verbali o di frasi poco consone. Ma di veri e propri contatti fisici.hanno sportoalla fine della scorsa estate, a quasi un decennio dai fatti. E dal mese di settembre l'uomo è stato sospeso dal servizio. «Posso solo confermare che c'è un procedimento in corso e che abbiamo provveduto ad una supplenza annuale» risponde, con evidente imbarazzo, ildi riferimento.Mai come in questo caso però, famiglie e colleghi ergono, compatti, un. Come se quelle denunce non corrispondessero affatto al profilo del docente. «Un collega irreprensibile, un pilastro delle attività.» si lasciano sfuggire gli insegnanti storici, che con l'uomo hanno intrecciato un rapporto di amicizia oltre che di collaborazione. Anche le famiglie sono incredule: tra loro e il professore esisteva un rapporto fortissimo, che ha stupito perfino i nuovi insegnanti in servizio.«C'è un legame quasi di devozione nei confronti della sua figura» commentano i giovani, che confermano come da segreteria e direzione non sia mai trapelato nulla sui motivi che hanno portato al pesante provvedimento.