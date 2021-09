MESTRE - Il massimo della pena possibile - 14 anni - per un uomo che è accusato di aver abusato sessualmente della figlia della compagna che all'epoca aveva appena sei anni. L'ha chiesta il pubblico ministro, Giorgio Gava, al termine di una requisitoria in cui ha ricostruito l'orrore che avrebbe vissuto la piccola, spiegando anche il perché della sua richiesta così alta per un uomo, cinquantenne, che quella bambina chiamava papà e che avrebbe...

