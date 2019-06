Abbordato in garage, sconosciuta gli ruba il prezioso orologio

di Monica Andolfatto

MIRANO - Un colpo da oltre quindicimila euro. E che probabilmente è tutt’altro che improvvisato. Perché un Patek Philippe Nautilus non è un orologio che tutti indossano anzi. Si tratta di un “segnatempo” da polso fra i più prestigiosi al mondo, indossato da chi sa apprezzare oltre all’estetica anche la meccanica di un piccolo grande gioiello. Lo stesso che una ladra procace, aiutata da un complice, ha strappato a un 65enne di Mirano, qualche giorno fa. L’ipotesi più probabile è che i due abbiamo individuato la vittima predestinata per tempo, attendendo quindi il momento più adatta - dal loro punto di vista - per entrare in azione. Non si esclude nemmeno il fatto che il pedinamento sia iniziato ben prima dall’agguato, addirittura nei gironi precedenti.