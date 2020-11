VENEZIA Quando si dice autocertificazione non si intende la facoltà di dichiarare lo status che fa più comodo per ottenere un vantaggio. Anni fa questi furbetti si trovavano in gran numero nelle case popolari, ma l'astuzia serve anche per ottenere sostanziosi sconti sui costosi biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale. È il caso di Venezia, dove la residenza in un luogo invece che in un altro può comportare importanti decurtazioni ai titoli di viaggio. È così che il gruppo Avm/Actv, che gestisce la mobilità per conto dell'amministrazione comunale veneziana, ha scoperto che ci sarebbero state e ci sono centinaia di persone che avrebbero approfittato dell'autocertificazione per godere di titoli di viaggio a prezzo a agevolato, come quelli riservati agli studenti e ai residenti nelle isole della laguna.



LA SCOPERTA

La scoperta è stata fatta nelle scorse settimane incrociando le banche dati degli utenti con quelle in possesso dell'Anagrafe del Comune, a cominciare dalla residenza. E ne sarebbero uscite delle belle. Tutto è partito dalla convenzione con la guardia di finanza siglata diversi anni fa dal Comune di Venezia allo scopo di accertare irregolarità ed evasione nelle tasse e nelle tariffe locali. Con particolare riferimento all'imposta di soggiorno nell'extralberghiero che, quando le cose andavano piene, c'erano migliaia di appartamenti pieni ma solo una parte versava il dovuto al Comune.



Negli ultimi anni c'è stata una lunga emersione proprio a causa dello spauracchio rappresentato dalle Fiamme Gialle e dalla possibilità per la task force municipale di accedere alle banche dati ad esempio delle utenze domestiche e di incrociarle fra loro.

Actv, ammanco da mezzo milione di euro negli incassi dei biglietti Ecco tutti i retroscena VENEZIA - Sono due i filoni che hanno determinato un ammanco vicino ai 500mila euro nel bilancio di Actv. Il primo, che ruota attorno all'attività di vendita di biglietti delle edicole di Piazzale Roma ha già portato al licenziamento di una funzionaria dell' azienda.



AGEVOLAZIONI

Nel caso di biglietti e abbonamenti, le possibilità di imbrogliare non sono poi molte: o si finge di essere studenti (falsificando anche il timbro della scuola) o si finge di essere residenti nelle isole. Nel caso degli studenti, l'abbonamento mensile passa da 37 a 21 euro, quello annuale da 370 a 230. I residenti nelle isole hanno diritto a pagare un abbonamento annuale 210 euro e 21 il mensile. Se sono studenti, la tariffa dell'annuale passa a 170 e il mensile a 17. Poi ci sono le riduzioni per i pensionati di età superiore ai 60 anni con pensione che non superi una certa quota, che pagano solo il 20 per cento del totale (5 euro e 80 al mese) e lo stesso è per gli invalidi di vario tipo. Ci sarebbe anche il caso degli abbonamenti per il trasporto automobili, per i quali i residenti a Lido e Pellestrina pagano circa un terzo della corsa pagata da tutti gli altri. Questo perché chi abita in isola e ha l'auto giocoforza è costretto a utilizzare di più le motozattere per spostarsi nella terraferma. Tuttavia non è facile in questo caso fornire false attestazioni, dal momento che è richiesta copia del libretto dell'automobile in cui sono riportati i dati anagrafici.



Al momento, questi casi sono emersi e si sta valutando se procedere per ottenere la restituzione del maltolto. Cosa che potrebbe rovinare il Natale a più di una persona. Ma c'è di più, visto che a certe condizioni attestare il falso integra anche gli estremi di un reato. Opzione difficile, tuttavia, considerato il grado di intasamento delle procure che porterebbe a una sicura prescrizione casi di questo tipo.

