Due automobili si scontrano: quattro feriti, due sono bambini

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Quattro feriti, tra i quali due bambini, in un incidente tra due auto in via Marango a San Michele al Tagliamento (Venezia). La prima automobile era condotta da una mamma che viaggiava con due bambini. Ferita anche l'anziana conducente dell'altra vettura. Tutti e quattro i feriti sono stati portati dalle ambulanze in ospedale a Latisana per ulteriori controlli. Sul posto i vigili del fuoco la polizia locale per i rilievi dell' incidente.

