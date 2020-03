A spasso con il cane e la cocaina da spacciare, 48enne arrestato

MESTRE - Ufficialmente era uscito per portare a spasso il cane, di fatto aveva in tasca la cocaina da spacciare. I carabinieri martedì hanno fermato per un controllo un 48enne ai giardini di viale San Marco a Mestre. L'uomo è apparso nervoso, così i carabinieri lo hanno sottoposto a una perquisizione. In un pacchetto di sigarette rigonfio hanno trovato due bustine di cocaina. A quel punto hanno proseguito la perquisizione in casa dell'uomo, dove sono state trovate altre 25 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi di stupefacente, 2.000 euro in contanti e un apparecchio per fae confezioni sotto vuoto. L'uomo è stato posto agli arresti domciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA