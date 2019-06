A fuoco un grande casolare: fumo visibile a chilometri di distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fuoco un casolare, mobilitati i Vigili del fuoco a Eraclea. Le fiamme sono divampate una decina di minuti prima delle 14 nella località di Murazzetta. È qui che ha preso fuoco un grande casolare con il fumo visibile a chilometri di distanza. La chiamata di soccorso è arrivata al 115 che ha attivato due mezzi dei Pompieri di San Donà. Per far fronte al pauroso incendio sul posto, lungo l'argine del Piave, stanno intervenendo anche i Vigili del fuoco di Jesolo. Non è chiaro quale sia la causa del rogo, che sarà comunque accertata ad incendio spento. Solo allora gli investigatori potranno fare chiarezza sulla origine delle fiamme.