A fuoco la ditta di carelli elevatori: mobiltati i Vigili del fuoco

Brucia il capanno, mobilitati i soccorsi di mezza Città metropolitana. I vigili del fuoco stanno intervenendo a San Donà di Piave per un vasto incendio in una azienda di via Argine. L'allarme è arrivato poco prima delle 15 al 115 che ha mobilitato le squadre dei Vigili del fuoco di San Donà, Jesolo e Mestre. Sono almeno 6 i mezzi arrivati sul posto per spegnere le fiamme. Con loro anche il personale del Suem, anche se al momento non risultano feriti. Anche i carabinieri sono arrivati sul posto per accertare le cause dello spaventoso incendio. L'incendio ha interessato la ditta Finotto che si occupa del commercio e della manutenzione di carelli elevatori © RIPRODUZIONE RISERVATA