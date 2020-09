A fuoco casa con tetto in legno, danni ingenti

Portogruaro - In fiamme la casa di legno, vigili del fuoco mobilitati a Portogruaro per spegnere le fiamme. Dalle 15.30 di oggi, giovedì 10 settembre, i pompieri sono impegnati per spegnere l'incendio in una abitazione di via Umberto Nobile a Portogruaro. Immediato l'intervento della squadra di Portogruaro, raggiunta poco dopo dai colleghi di San Donà e di Pordenone.



A bruciare una abitazione in legno di due piani nella quale non c'era nessuno all'interno. Sul posto, nel rione di san Nicolò, sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale del Distretto del Portogruarese. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA