Venice Beach, a Bibione Denisa Pitea prima tra le miss arrivate anche dalla Romania

Il pubblico non si è fatto attendere ieri sera in Piazza Fontana nella splendida città termale di Bibione e nemmeno le miss arrivate da tantissime località Verona, Bassano, Trieste e...Romania. Neanche le nuvole hanno fermato la macchina organizzativa del concorso che puntuale ha portato a termine una nuova selezione. La serata è iniziata con le ricette di bellezza firmate Annamaria Pellegrino. La cuoca di Geo (Rete4) ha creato gustosi piatti anche in questa tappa grazie ai prodotti dell’ortomercato di Chioggia, i freschissimi prodotti del mare dell’azienda Coraya, i freschissimi prodotti caseari dell’azienda agricola Venturin e l’eccellenza delle carni di Unicarve.Cinque le Miss che, assieme ai numerosi premi offerti dai partner del concorso, si sono portate a casa il pass per accedere a Ca’ Vendramin Calergi, palazzo storico, sede del Casinò di Venezia dove il 9 settembre si terrà la finalissima dell’evento: con il titolo di “Miss Coraya” si aggiudica il quinto posto Asia Scarpa 15enne veneziana; per Anna Canton di Bassano il quarto posto con la fascia di “Miss Mima” premiata da Laura Paparella dell’azienda Mima Studios Brand; terza classificata la triestina Beatrice La Monaca premiata Miss “Masquenada”; con il titolo di “Miss Aquafollie” Federica Zanetti 16enne di Verona scalzata dal podio solo per mezzo voto, vince la tappa con il titolo “Miss Bibione Thermae” Denisa Pitea di Ponte di Piave premiata da Giulio Serra responsabile marketing del centro termale. L’ottima riuscita della serata si deve anche al sostegno del consorzio Bibione Spiaggia e all’Associazione Bibionese Albergatori (ABA).Le 14 concorrenti si sono messe in gioco ballando, parlando in diverse lingue e coinvolgendo il pubblico con calorosi applausi, hanno poi sfilato con i capi haute couture da sposa della boutique “White dreaming”by Marika Mode di Laura Mariutti, i coloratissimi costumi Masquenada, gli outfit dell’azienda “Mima Studios Brand”, dallo stile giovane e contemporaneo, insieme alla nuovissima collezione di borse Bagghy, veri gioielli dell’artigianato made in Italy.La giuria della serata era composta dal direttore di Unicarve Giuliano Marchesin, Nicola Mattiazzo, Valeria Zanier “Miss Bagghy 2017”, Giulio Serra Resp. Marketing terme di Bibione e la cantante Giorgia Vianello che ha presentato il suo nuovo singolo “ritornerà Settembre” dopo un lungo viaggio in Belgio per studiare musica Jazz e Pop.Spettacolare l’esibizione del corpo di ballo EsDance company con le coreografie di Sara Giurin e tutto il team Elena Danesin, Eleonora Dolcetta, Valentina Nifosí e Simone Berto.Straordinario e coinvolgente il villaggio delle Miss, ogni anno sempre più ricco di novità: i giochi acquatici direttamente dal parco acquatico Aquafollie di Caorle, la “Barber Room” targata QM Vision parrucchieri, lo stand con i golosissimi finger food offerti al pubblico, e i prodotti dell’azienda californiana Jafra Cosmetics con Giulia Giusto responsabile di Veneto e Friuli.A premiare sul palco le Miss in carica Giorgia Parma “Miss Mima 2017”, Valeria Zanier “Miss Bagghy 2017” e “Miss Venice Beach 2017” Aurora Arrigoni che durante la serata ha preso parte alla compagnia “EsDance” da vera ballerina professionista. Eccezionale Elisa Bagordo conduttrice ed organizzatrice dell’evento.Per le Miss non elette non è finita qui. La Miss più votata sul sito www.missvenicebeach.net potrà aggiudicarsi il titolo di “Miss Gazzettino” e partecipare alla finalissima, la Miss che invece posterà sui social il selfie più simpatico commentandolo con gli hashtag #missstereocitta #missvenice si aggiudicherà il titolo di “MissStereocitta” e l’accesso alla finale, entrambi media partner dell’evento.