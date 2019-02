Tir giù dalla scarpata: in fin di vita il camionista e lunghe code in A4

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Ha perso il controllo del Tir, volando nella scarpata:. L'incidente è accaduto verso le 8 di questa mattina lungo l', nel tratto compreso tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro in direzione di Venezia. Giunto in prossimità dell'autogrill "", nel territorio comunale di Teglio Veneto, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella scarpata laterale. L'autoarticolato ha quindi proseguito la marcia, finendo contro un terrapieno, schiantandosi. Un botto impressionante con il Tir che si è disintegrato in mille pezzi. Per riuscire ad estrarre il malcapitato sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Sul posto sono quindi arrivati i sanitari di Latisana e i colleghi di Udine con l'elicottero. Le condizioni del camionista sono gravi. Per questo è stato trasferito all'ospedale del capoluogo friulano dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Inevitabili le code in A4, soprattutto per i curiosi.Sul posto anche la Polizia stradale di Palmanova per i rilievi di rito.