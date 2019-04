A4, scontro tra tir, km di code tra Padova Est e il bivio del Passante

ARINO - Un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti sta provocando code in carreggiata est della A4 (direzione Trieste) nel tratto tra Padova est ed il bivio con la A57 ad Arino. Il tamponamento si è verificato intorno alle 18.30 al chilometro 370/est, tra il comune padovano di Vigonza e quello veneziano di Pianiga.



Sul posto operano il soccorso tecnico e quello sanitario, che hanno estratto il conducente del secondo mezzo, rimasto incastrato nella cabina di guida e che risulta ferito pare in modo non grave. Ferito lievemente anche l’autista del primo mezzo. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e Suem, operano le pattuglie della Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari alla viabilità di CAV coordinati dal Centro Operativo di Mestre, oltre ai coordinatori della viabilità della società concessionaria. Al momento si transita solo su una corsia, con i due mezzi fermi in corsia di sorpasso e d’emergenza e detriti in carreggiata. Si registrano almeno 5 chilometri di coda in direzione Trieste e Venezia, anche a causa del traffico intenso.

