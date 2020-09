A4, schianto tra Tir: grave un camionista incastrato in cabina. Autostrada chiusa

Schianto fra Tir in A4, un camionista rimane incastrato nella cabina. L'incidente si è verificato poco dopo le 17 lungo il tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste. Due i mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento poco dopo lo svincolo di San Stino. Nel botto uno dei camionisti è rimasto incastrato nella cabina di guida con il carico di bobine di rame che si sono spostate.



Immediato l'intervento dei soccorritori arrivati con i Vigili del fuoco di Portogruaro e di Motta di Livenza, oltre che il personale sanitario arrivato in ambulanza e con l'elicottero. Uno dei camionisti è grave. Inevitabili i disagi per gli utenti della A4 rimasti incolonnati.



Il tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste è stato chiuso, uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino.