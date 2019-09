Doppio incidente sulla A4: coinvolti mezzi pesanti. Code e traffico lento

di Marco Corazza

Mattina di passione in A4. Nel tratto compresoinsono rimasti coinvolti alcuniIl primo incidente verso l'alba tra gli svincoli di San Stino e Cessalto, con un mezzo pesante che è finito fuoristrada travolgendo l'intera recinzione e finendo la corsa sul fossato laterale.Alle 8 altri due Tir si sono scontrati tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino, sempre in direzione di Venezia.Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la viabilità è andata in tilt. Tempestivo l'intervento dei meccanici che stanno rimuovendo uno dei due pesanti mezzi. Inevitabili le code per chi si dirige verso il capoluogo lagunare.