Lavori in corso, casello chiuso, tra Arino e Padova Ovest 14 Km di coda

VENEZIA - Non bastano i continui incidenti con mezzi pesanti coinvolti sulla Venezia-Trieste, i rallentamenti per cantieri lunghi decine di chilometri e le chiusure programmate di interi tratti per i lavori . Ora i disagi si allargano alla Venezia-Milano: stamattina 22 settembre ci sonotra Arino e Padova Ovest, causa lavori che hanno comportato la chiusura dell'entrata di Padova ovest in direzione Milano. Code per lavori anche tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia.