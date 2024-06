A4, incidente sul tratto maledetto: furgone centra un Tir. Due chilometri di coda

Lo schianto è accaduto oggi, giovedì 13 giugno verso le 14.20, nel tratto maledetto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza è il nodo di Portogruaro.

LA DINAMICA

Secondo una prima sommaria ricostruzione pare che il conducente di un furgone non si sia accorto del tir che procedeva bassa velocità di fronte a lui. L'impatto è stato inevitabile con il furgone che si è schiantato sul pianale del mezzo pesante. L'uomo è rimasto ferito e sul posto sono arrivati i soccorritori con il personale del 118 e i vigili del fuoco. Con loro anche la polizia stradale è il soccorso meccanico per la rimozione del mezzo. Inevitabili i rallentamenti per chi da Venezia deve dirigersi verso Trieste. Due i chilometri di coda. I mezzi sono stati rimossi, ma ci sono ancora rallentamenti.