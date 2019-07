di Marco Corazza

SAN STINO DI LIVENZA -train, unperde la vita. Tragico bilancio nell'incidente di questa mattina in prossimità dello s, inTre i mezzi pesanti che si sono tamponati, tra cui una. Erano le 8 quando all'improvviso un mezzo pesante ha tamponato quello che lo precedeva, innescando così anche il tamponamento di un terzo Tir. Uno schianto impressionate, con la. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Portogruaro, Motta di Livenza, San Donà e Treviso. Con loro anche i sanitari del 118, arrivati anche con l'elicottero.Purtroppo per uno dei camionisti non c'è stato niente da fare. Feriti in modo non grave gli altri. Duro il lavoro della Polizia autostradale di San Donà e degli ausiliari del traffico di Autovie che hanno lavorato sodo per cercare di far defluire il traffico. Al momento permangono le code in direzione di Trieste.