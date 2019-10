di Marco Corazza

SAN STINO DI LIVENZA - Schianto tra 5 Tir, autostrada A4 bloccata tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro. Il blocco del traffico verso Trieste è stato totale, con code che si sono formate immediatamente.



Il tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste-Udine è stato chiuso. Uscita obbligatoria a San Stino di Livenza. Chiuso il entrata il casello di San Stino, solo nella direzione Trieste-Udine.





Il botto verso le 14.30, oggi 18 ottobre, poco dopo l'uscita di San Stino. I 5 mezzi coinvolti si sono tamponati uno dietro l'altro, con il conducente di un Tir che è rimasto incastrato nella cabina di guida. Tra i conducenti feriti, tutti in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, Motta e Mestre, con una autogru. Con loro anche i sanitari del Suem e la Polizia autostradale di San Donà. Il traffico in direzione di Trieste risulta bloccato.

