Altro schianto nel tratto maledetto della A4: furgone finisce sotto un Tir, una vittima. Caos in autostrada

SAN DONA'/CESSALTO - Un furgone che si schianta contro un Tir a San Donà. L'incidente è successo verso le 14.40 di oggi, giovedì 11 novembre 2021, tra Meolo e San Donà, in prossimità dello svincolo di San Donà, in direzione di Trieste. Il tristemente noto "tratto maledetto" della A4, dove quasi quotidianamente si verificano scontri.



Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con il 118, i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Morto il conducente del furgone, italiano, che si è schiantato contro il Tir che lo precedeva lungo la corsia di marcia. Il furgone è di una ditta di Trivignano Udinese. Inevitabile il caos con le code che si sono subito formate per chi si dirige verso Portogruaro. Solo verso le 14.15 un altro incidente si era verificato lungo la stessa carreggiata, tra i caselli di San Stino e di Portogruaro dove un auto aveva tamponato una bisarca provocando delle code. Ieri sulla A4 un uomo è deceduto dopo aver tamponato con il furgone un Tir.

Svincolo chiuso

Svincolo chiuso in ingresso al casello di San Donà direzione Trieste a causa del grave incidente. Il sinistro è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto insieme al personale della Concessionaria autostradale. Autovie Venete ha disposto il provvedimento di chiusura dello svincolo per consentire l’arrivo dei sanitari e dei vigili del fuoco, oltre ai mezzi di soccorso meccanico che sono all’opera per liberare la carreggiata. Fin dalla tarda mattinata il traffico sull’arteria risultava particolarmente intenso in direzione Trieste ed era stato segnalato lungo tutta la rete dai pannelli a messaggio variabile.