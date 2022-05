A4, due incidenti oggi nel tratto maledetto: una persona incastrata. Disagi al traffico

Doppio incidente nel tratto maledetto della A4, una persona è incastrata. Il primo incidente si è verificato verso le 17 al km 463, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro. Due i mezzi coinvolti con un furgone e un Tir. Il conducente del furgone è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto stanno arrivando i Vigili del fuoco con i sanitari.

Dopo 5 minuti un altro incidente sempre in direzione di Venezia ma nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino al Km 449. Inevitabili i rallentamenti per chi proviene da Trieste. Solo la scorsa settimana, sempre al km 463, sono rimasti coinvolti tre Tir in un tamponamento. Nel botto aveva perso la vita un camionista.