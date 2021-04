Chiusa la A4. Incidente tra Tir tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Schianto tra Tir in A4, autostrada chiusa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nell'incidente, accaduto verso le 9.20, è rimasto ferito in modo molto grave uno dei conducenti. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro, in prossimità di Alvisopoli di Fossalta di Portogruaro. Due i Tir che si sono tamponati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Latisana con l'elisoccorso e l'ambulanza e i vigili del fuoco la Polizia autostradale di Palmanova e gli Ausiliari del traffico. La A4 è stata chiusa allo svincolo di Latisana con gli utenti che hanno preso d'assalto la viabilità ordinaria lungo la Statale 14 e la strada "Ferrata". Caos a Portogruaro per i mezzi incolonnati. Il conducente ferito è molto grave.