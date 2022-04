A4, incidente fra Tir oggi: traffico bloccato Foto

SAN DONA'/ CESSALTO - Incidente tra Tir nel tratto maledetto della A4: code per chi si dirige verso Trieste. Sono tre i mezzi pesanti che sono rimasti coinvolti in un tamponamento. L'incidente è accaduto verso le 16.30 nel tratto della A4 compreso tra gli svincoli di San Donà e di Cessalto. Pare che la mancanza della distanza di sicurezza sia ancora una volta all'origine del maxi tamponamento. Nel botto sono rimasti coinvolti tre Tir condotti rispettivamente da 2 cittadini polacchi e un rumeno. Uno dei mezzi pesanti è rimasto completamente distrutto nel rimorchio, perdendo parte del carico. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di San Donà con gli ausiliari del traffico e soccorritori. Per permettere le operazioni, il traffico in direzione di Trieste è stato bloccato con inevitabili code. Rallentamenti sono stati registrati anche nel senso opposto per i curiosi.

