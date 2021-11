A4, incidente fra tre Tir sul tratto maledetto: caos in autostrada

Nuovo schianto in A4 tra i mezzi pesanti: lunghe code in direzione di Venezia. Dalle 12.30 di oggi, mercoledì 17 novembre, la viabilità del Veneto orientale è di nuovo in tilt per l'ennesimo incidente lungo il tratto "maledetto" della A4. L'incidente è accaduto tra gli svincoli di San Stino e Cessalto, al chilometro 434, verso le 12.30. Sono tre i mezzi pesanti che sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono arrivati la Polizia autostradale di San Donà e il soccorso stradale. Inevitabili le code per chi deve dirigersi verso Venezia. Autovie Venete segnala anche code sulla carreggiata opposta per i curiosi. Solo lunedì un altro Tir era uscito di strada allo stesso chilometro dell'incidente di oggi.



APPROFONDIMENTI SAN DONà-PORTOGRUARO A4 il tratto maledetto, 25 chilometri da incubo: «Con il Pnrr... CESSALTO-SAN DONà Schianto in A4, furgone contro camion: un altro morto nel tratto... VENEZIA PAY Non vedono le code in autostrada raffica di incidenti per...