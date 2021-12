A4, incidente nel tratto maledetto, spettacolare intervento dei sanitari per soccorrere i feriti Foto

PORTOGRUARO - L'auto che sbanda e centra il new jersey sulla A4: due i feriti. I sanitari del Suem sono intervenuti con l'elicottero per soccorrere le due persone rimaste ferite nell'incidente lungo il tratto maledetto della A4, compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro.

APPROFONDIMENTI SAN STINO DI LIVENZA Schianto in autostrada, spettacolare intervento dei sanitari per... MONASTIER/SAN DONà Sbanda con il furgone e centra un Tir in sosta sull'A4: lo... PORTOGRUARO Schianto in A4: furgone incastrato tra il guardrail e una bisarca, un... SAN STINO DI LIVENZA Tre schianti nel solito tratto maledetto della A4: caos in... TRIESTE Il governo chiude il "caso" A4: «Nessun contributo...

Incidente in A4: cosa è successo

È accaduto verso le 11.20 lungo la carreggiata est, in direzione di Trieste. Il conducente di una Ford station wagon stava procedendo lungo la corsia di marcia quando ne ha perso il controllo. L'auto è sbandata centrando un new jersey. L'auto è volata in mezzo alla carreggiata nel botto con le due persone a bordo rimaste entrambe ferite. L'intenso traffico che attraversa in questi giorni l'autostrada ha convinto il personale del Suem ad arrivare con l'elicottero che si è alzato in volo da Treviso. I sanitari si sono calati dall'alto per raggiungere i feriti e quindi trasferirli in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale di San Donà per accertare le cause dello schianto e dirigere il traffico che è rimasto bloccato per diversi minuti per permettere le operazioni di soccorso.