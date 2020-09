Con il Tir vola fuori dell'autostrada e si rovescia sottosopra: soccorritori in forze per svuotare il rimorchio. L'incidente è accaduto verso le 3 della scorsa notte sempre sullo stesso tratto della A4, compreso tra gli svincoli di San Stino di Livenza e di Portogruaro.

Il conducente del Tir, di nazionalità spagnola, forse per un colpo di sonno non è riuscito a mantenere l'autoarticolato sulla strada. Il Tir è volato sulla scarpata laterale, rovesciandosi su se stesso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco di Motta e di Portogruaro.

L'uomo ha riportato dei traumi ma non è in pericolo di vita. Questa mattina sarà recuperato il mezzo, dopo che il carico di frutta e verdura sarà trasferito su un altro Tir. Un lavoro impegnativo per il quale saranno impegnate decine di persone. La carreggiata è stata ristretta per il recupero del carico.

Incidente in A4, il tir si schianta e piombano sacchi di cemento in strada. Autostrada chiusa tutta la mattina Foto Schianto fra camion in A4 oggi, poco prima delle 8.30, dal Tir volano i sacchi di cemento: autostrada bloccata per tutta la mattina di venerdì 11 settembre 2020. È successo nel tratto della A4, al km 418, tra i caselli di San Dona - Noventa e Meolo - Roncade in direzione Venezia.

