A4, incidente tra due Tir, conducente incastrato con gamba fratturata

Incidente tra due Tir in A4 tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste alle 16.30 di oggi, una persona è rimasta incastrata. Caos e code già formate. Non ci sono morti: un camionista è stato liberato con una frattura alla gamba. Il tratto è stato chiuso – per breve tempo - per consentire le operazioni di rimozione di due dei tre camion coinvolti nell’impatto. Chiuso anche lo svincolo di entrata a San Donà in direzione Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a San Donà verso Trieste. Attualmente (ore 17) ci registrano code fra Meolo-Roncade e San Donà in direzione Trieste e rallentamenti per curiosi fra Cessalto e San Donà nella direzione opposta. Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA