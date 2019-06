Schianto fra auto e tir in A4: un ferito gravissimo

di Marco Corazza

Schianto in A4 tra un auto e un Tir: una persona è in grave condizioni.L'incidente è accaduto alle 13,30 al km 424 dell'autostrada, tra gli svincoli di Meolo e Noventa di Piave in direzione di Trieste. Sul posto stanno arrivando i soccorsi con i sanitari del Suem in ambulanza e con l'elicottero. Con loro anche la Polizia autostradale e gli ausiliari del traffico. Secondo le prime informazioni il conducente alla guida non è cosciente.