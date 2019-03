Un tirante si sgancia: operaio ferito mentre lavora nel cantiere della A4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro nel cantiere della A4 del ponte sul TagliamentoSi sgancia un, unè rimastoneldellaa cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'incidente è accaduto nel pomeriggio lungo il cantiere per la costruzione delSecondo una prima ricostruzione si sarebbe sganciato un tirante che ha investito un operaio che sarebbe poi. Subito i colleghi lo hanno soccorso, allertando il 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro con i sanitari del Suem Veneto e i colleghi di Udine arrivati con l'elicottero. L'uomo è stato quindi trasferito in ospedale per essere sottoposto alla diagnostica. Sul posto anche i tecnici delloche dovranno accertare se siano state rispettate le norme di sicurezza.