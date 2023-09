SPINEA - Schianto stamane all'alba in autostrada A4 in direzione Padova all'altezza di Spinea. Intorno alle 5.40 del mattino un'auto si è ribaltata. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco. L'autostrada è stata chiusa circa un'ora per liberare la carreggiata, per questa ragione si sono formate code.