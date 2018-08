A4, scontro moto-auto con roulotte ad Arino: feriti i due motociclisti

PADOVA - Incidente tra una moto con due persone a bordo e un'auto con roulotte sulla A4, in corrispondenza dell'area di servizio di Arino, direzione Padova. Ferite e prese in cura dal personale sanitario del Suem-118 le due persone che viaggiavano sulla moto, illesi invece gli occupanti della vettura.



Si viaggia regolarmente su tre corsie: i mezzi incidentati infatti si trovano in corsia di emergenza e dunque si stanno verificando solo alcuni rallentamenti per circa un chilometro, dovuti alla temporanea parzializzazione della corsia di marcia lenta per permettere i soccorsi.

