Dolo, schianto tra mezzi pesanti in A4: 10 chilometri di coda, caos in autostrada Foto

DOLO (VENEZIA) - Incidente a Dolo lungo l'autostrada A4, in prossimità dell’area di servizio Arino Est, in provincia di Venezia.

A scontrarsi due mezzi pesanti e un furgone, lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, giovedì 18Sul posto la Polizia Stradale di Mestre e il soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

Al momento, a causa di uno dei mezzi incidentati in carreggiata e delle operazioni di soccorso e rimozione, si viaggia su una sola corsia di marcia e lungo la A4 si registrano fino a 10 chilometri di coda in direzione Trieste e A57. Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico nel sito www.cavspa.it e tramite l’account Twitter @cav_spa.