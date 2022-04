Cede un tratto di asfalto in A4 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: Nordest diviso in due. Code e viabiltà in tilt

LATISANA - PORTOGRUARO - Cede un tratto della A4, Nordest diviso in due. L'autostrada Trieste -Venezia è chiusa al confine regionale tra Friuli Venezia Giulia e Veneto per un cedimento. L'allarme è scattato poco dopo le 4 di questa notte, giovedì 7 aprile, quando il personale di Autovie addetto alle verifiche ha notato il cedimento della sede stradale di un tratto della nuova terza corsia tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro. Subito la A4 è stata chiusa in direzione di Venezia con l'istituzione dell'uscita obbligatoria a Latisana. Code sono registrate tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Bloccata la viabilità lungo la Statale 14 nella bassa e nei pressi della tangenziale di Portogruaro.

