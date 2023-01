MESTRE - BELLUNO - All'inizio della prossima settimana verrà chiuso il tratto compreso tra Belluno e Fadalto-Lago di Santa Croce sull'autostrada A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Dalle 22 di lunedì 9 gennaio fino alle 6 di martedì 10, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Mestre. In alternativa, si potrà entrare alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, dopo aver percorso la SS51 Alemagna; dalle 22 di martedì 10 gennaio alle 6 di mercoledì 11, sarà chiuso il tratto verso Belluno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, si proseguirà sulla SS51 Alemagna verso Belluno rientrando sulla A27 allo svincolo di Belluno-Cadola.