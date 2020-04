PORTOGRUARO - È polemica sull' installazione di nuove antenne 5G nel territorio comunale . Dopo la protesta e la petizione dei residenti di via Giorgione, in questi giorni altri cittadini hanno espresso la loro contrarietà ai lavori per una seconda antenna, questa volta in un'area verde di via Stazione, a ridosso delle abitazioni. «Chiediamo al sindaco di rivalutare le autorizzazioni concesse spiegano i cittadini perché non sappiamo quali sono rischi per la salute legati all'esposizione ai 5G. La stessa Comunità europea, tramite il suo Comitato scientifico, si è espressa contro il sistema evidenziando criticità sconosciute su salute e sicurezza».



A tali proteste si è unita anche la voce del Comitato San Nicolò, che da tempo denuncia la scarsa attenzione, a suo avviso, delle istituzioni sui temi ambientali. «Non bastava l'eccesso di traffico su viale Pordenone, l'approvazione di un Piano urbanistico che andrà a caricare ulteriormente le strade, la presenza dell'elettrodotto vicino alla scuola e l'assenza di idonei filari alberati per mitigare l'impatto della terza corsia - commenta il portavoce Ennio Vit Ora dobbiamo fare i conti anche con queste antenne per telefonia su cui c'è un dibattito aperto a livello internazionale e su cui l'amministrazione ha preferito tacere».



Anche i gruppi consiliari e i partiti si sono interrogati sulla questione. «Mi sarei aspettato da parte del sindaco commenta il segretario comunale della Lega, Mattia Dal Ben - un incontro o per lo meno un approccio meno burocratico alla questione. I cittadini andavano informati prima dell'installazione, magari promuovendo un incontro con degli esperti per dare le dovute informazioni su un tema e una tecnologia nuovi e in sviluppo su tutto il suolo nazionale. Si poteva evitare di delegare tutto a una lettera tecnica con la quale viene illustrato l'iter burocratico. Mi auguro che il sindaco voglia incontrare personalmente i cittadini e dar loro le dovute spiegazioni». In questa direzione va anche la mozione presentata dai consiglieri della Lega, che hanno chiesto al sindaco di impegnarsi per promuovere un incontro con Iliad, la compagnia che ha chiesto ed ottenuto queste installazioni, e l'Arpav. Il Gruppo Misto, con i consiglieri Manzato e Gradini, ha invece protocollato un'interrogazione in cui si chiedono i dettagli sull'attuazione del Piano comunale per la localizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile e spiegazioni sul perché in via Giorgione sia stata scelta una posizione defilata rispetto all'intera area disponibile, se è certo che l'installazione di apparati 5G non è potenzialmente pericolosa per la salute. © RIPRODUZIONE RISERVATA