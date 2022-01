4 Hotel riparte da Venezia: lo chef stellato Bruno Barbieri guida la sfida fra gli albergatori

VENEZIA - Riparte dalla magica Venezia (e prosegue in Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo e Basilicata) l'avventura di Bruno Barbieri alla guida delle otto nuove tappe di 4 Hotel, le iconiche sfide tra gli albergatori d'Italia.

Per la prima volta in chiaro su Tv8, dal 12 gennaio, ogni mercoledì, alle ore 21.30, lo Chef stellato sarà protagonista e temutissimo arbitro delle gare tra gli hotel nel nuovo ciclo di episodi della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Come sempre, l'esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall'hotel e l'ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un'esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

L'indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi che, da oggi, saranno su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all'occhiello. E Bruno Barbieri, con la sua grande esperienza da cosmopolita e viaggiatore nel mondo, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente metterà gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l'attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.