Venezia, nasconde 3 mila borse "Louis Vuitton" contraffatte in un camion: sequestrate dalla Guardia di Finanza. «Avrebbero fruttato 300mila euro»

VENEZIA - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, congiuntamente ai funzionari dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, hanno sottoposto a sequestro circa 3.000 borse ritenute contraffatte, recanti il marchio di un noto brand francese, specializzato in pelletteria ed accessori di alta moda.

Nel dettaglio, gli operanti hanno sottoposto ad un controllo approfondito un semirimorchio contenente una moltitudine di colli posizionati alla rinfusa, al cui interno erano presenti borse da donna caratterizzate da un evidente richiamo alla griffe del lusso "Louis Vuitton". Per accertare la non autenticità della merce, è stato necessario chiamare gli esperti della casa madre che hanno stabilito come i colori utilizzati fossero identici agli originali, con leggere differenze nella qualità dei materiali e nelle finiture.

Successivi approfondimenti hanno portato a deferire all'A.G. una cittadina di origini cinesi residente in Italia, rappresentante legale di un'azienda operante nella vendita di prodotti al dettaglio sull'e-commerce, in quanto ritenuta responsabile del reato di contraffazione. Gli articoli, pronti per essere immessi sul mercato del falso, avrebbero fruttato guadagni illeciti per un ammontare di 300.000 euro circa.